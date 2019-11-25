Пограбування дрезденської скарбниці: викрадено три набори з коштовним камінням
Злочинці, які проникли у ніч на понеділок у дрезденську скарбницю "Зелене склепіння", викрали три набори коштовностей з діамантами та алмазами.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild, про це на пресконференції у понеділок розповіла Маріон Акерман, генеральна директорка державної галереї мистецтв у Дрездені.
Як випливає зі слів Акерман, зловмисники чітко знали, за чим прийшли. Вони пробрались в історичний зал музею та розбили вітрину, з якої викрали два набори, інкрустовані діамантами, та один – алмазами.
За її словами, вартість викрадених коштовностей складно оцінити, адже вони мають неоціненне історичне значення. Bild раніше повідомляв, що вартість може сягати 1 млрд євро.
Також стало відомо, що під час крадіжки служба безпеки музею перебувала всередині, проте не стала втручатись, а діяла за інструкцією, повідомивши поліцію о 4.59 про крадіжку. "Життя людей передусім", - пояснила Акерман дії співробітників.
О 5.14 поліції стало відомо про підпал Audi на підземній парковці за кілька кілометрів від Дрезденської галереї. Правоохоронці не виключають, що на цьому авто зловмисники втекли, а потім змінили машину.
Поліція також підтвердила інформацію ЗМІ, що двоє злочинців потрапили на запис камери відеоспостереження.
Нагадаємо, злочинці проникли до музею з дорогоцінностями перед 5 ранку в понеділок. Вони відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно.
"Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.
Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, порцеляна, твори мистецтва з бурштину і слонової кості, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.