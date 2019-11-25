Пограбування дрезденської скарбниці: викрадено три набори з коштовним камінням

Злочинці, які проникли у ніч на понеділок у дрезденську скарбницю "Зелене склепіння", викрали три набори коштовностей з діамантами та алмазами.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild, про це на пресконференції у понеділок розповіла Маріон Акерман, генеральна директорка державної галереї мистецтв у Дрездені.

Як випливає зі слів Акерман, зловмисники чітко знали, за чим прийшли. Вони пробрались в історичний зал музею та розбили вітрину, з якої викрали два набори, інкрустовані діамантами, та один – алмазами.

Вітрина до пограбування

За її словами, вартість викрадених коштовностей складно оцінити, адже вони мають неоціненне історичне значення. Bild раніше повідомляв, що вартість може сягати 1 млрд євро.

Також стало відомо, що під час крадіжки служба безпеки музею перебувала всередині, проте не стала втручатись, а діяла за інструкцією, повідомивши поліцію о 4.59 про крадіжку. "Життя людей передусім", - пояснила Акерман дії співробітників.

О 5.14 поліції стало відомо про підпал Audi на підземній парковці за кілька кілометрів від Дрезденської галереї. Правоохоронці не виключають, що на цьому авто зловмисники втекли, а потім змінили машину.

Читайте також Найбагатшу колекцію коштовностей Європи пограбували на мільярд євро

Поліція також підтвердила інформацію ЗМІ, що двоє злочинців потрапили на запис камери відеоспостереження.

Нагадаємо, злочинці проникли до музею з дорогоцінностями перед 5 ранку в понеділок. Вони відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно.

"Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.

Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, порцеляна, твори мистецтва з бурштину і слонової кості, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.