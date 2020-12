В ЕС разочарованы, что Рада не вернула конкурсный отбор на госслужбу

В Европейском союзе разочарованы тем, что парламент не принял решение о возобновлении конкурсов для назначений на государственную службу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Разочарован тем, что Верховная Рада не приняла законопроект 3491, который возвращает набор сотрудников в органы государственного управления на основе заслуг - центральный элемент реформы государственного управления, которую поддерживает ЕС, в том числе с помощью макрофинансовой помощи. Надеюсь, что в январе Рада вернется к его рассмотрению как можно быстрее", - написал Маасикас.

Disappointed by the failure to adopt in @verkhovna_rada DL 3491, bringing back merit-based recruitment in public administration - a centerpiece of the Public Administration reform, supported by #EU incl through macro-financial assistance. I hope Rada will revert ASAP in January.