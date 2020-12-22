Німеччина відкинула заклики Греції щодо збройового ембарго проти Туреччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відхилив прохання Греції ввести ембарго на постачання зброї Туреччині на тлі триваючої напруженості в Східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Я не вважаю вимогу ембарго на постачання зброї Туреччині стратегічно правильною. Це нелегко зробити проти партнера по НАТО. Ми бачили, що союзник по НАТО Туреччина легко купувала ракети у Росії, тому що вона не могла купити їх у США", - сказав Маас.

Він також висловив надію, що Афіни і Анкара вирішать свої суперечки за допомогою дипломатичних каналів.

Раніше повідомлялося, що Греція стурбована поставками німецьких підводних човнів Т-214. Очікується, що Німеччина поставить компоненти шести підводних човнів до Туреччини, яка закінчить їх будівництво на місці. Грецьке керівництво неодноразово обговорювало це питання з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і Гайко Маасом.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті у грудні домовилися про обмежені санкції щодо окремих осіб і компаній у відповідь на розвідку газу Туреччиною у водах біля берегів Греції і Кіпру.