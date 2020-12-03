Посли G7 закликали терміново вирішити проблему з НАБУ після скандального рішення КСУ

Посли країн "Великої сімки" закликали українську владу зберегти покарання за неправдиві та неподані майнові декларації та не послаблювати роботу Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів за підсумками зустрічі зі спікером Дмитром Разумковим.

"Посли країн G7 сьогодні провели зустріч з Головою ВР Разумковим і керівниками фракцій, закликаючи до тісної співпраці з Офісом Президента, задля термінового відновлення з міцною правовою основою антикорупційних положень, які нещодавно були проголошені неконституційними", - йдеться у заяві.

(1/2) Посли країн G7 сьогодні провели зустріч з Головою ВР Разумковим і керівниками фракцій, закликаючи до тісної співпраці з Офісом Президента, задля термінового відновлення з міцною правовою основою антикорупційних положень, які нещодавно були проголошені неконституційними. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 3, 2020

"Зокрема, важливо забезпечити, щоб покарання за неправдиві та неподані майнові декларації ефективно стримували корупцію та не послаблювались, а незалежність та ефективність НАБУ була захищена законодавчими змінами до 16 грудня", - наголосили дипломати.

Президент Володимир Зеленський раніше запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником попри рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

КСУ, зокрема, визнав невідповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, призначати на посаду директора бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Суд ухвалив рішення 16 вересня і відтермінував набуття його чинності на 3 місяці. За цей час Верховна Рада має внести зміни до закону.

Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"