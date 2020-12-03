Послы G7 призвали срочно решить проблему с НАБУ после скандального решения КСУ

Послы стран "Большой семерки" призвали украинскую власть сохранить наказание за ложные и не поданные имущественные декларации и не ослаблять работу Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов по итогам встречи со спикером Дмитрием Разумковым.

"Послы стран G7 сегодня провели встречу с Председателем ВР Разумковым и руководителями фракций, призывая к тесному сотрудничеству с Офисом Президента, для срочного восстановления с прочной правовой основой антикоррупционных положений, которые недавно были провозглашены неконституционными", - говорится в заявлении.

(1/2) Посли країн G7 сьогодні провели зустріч з Головою ВР Разумковим і керівниками фракцій, закликаючи до тісної співпраці з Офісом Президента, задля термінового відновлення з міцною правовою основою антикорупційних положень, які нещодавно були проголошені неконституційними. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 3, 2020

"В частности, важно, чтобы наказание за ложные и не поданные имущественные декларации эффективно сдерживали коррупцию, но не ослаблялись, а независимость и эффективность НАБУ была защищена законодательными изменениями до 16 декабря", - отметили дипломаты.

Президент Владимир Зеленский ранее заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником несмотря на решение Конституционного суда.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

КСУ, в частности, признал несоответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ, назначать на должность и увольнять директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, назначать на должность директора бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

Суд принял решение 16 сентября и отсрочил вступление его в силу на 3 месяца. За это время Верховная Рада должна внести изменения в закон.