Масштабний зсув ґрунту призвів до руйнування будинків і евакуації на півдні Норвегії

Понад 150 людей були евакуйовані і щонайменше дев’ятеро постраждали в результаті серйозного зсуву грунту у середу вранці на півдні Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Надзвичайна подія сталася за 40 кілометрів від Осло в містечку Аск, що в муніципалітеті Еррум, у якому проживає 5 тисяч людей.

В результаті зсуву пошкоджені кілька будинків, оскільки у постраждалому районі багато помешкань людей.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.



Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl — (っ◔◡◔)っ 🎄 coxy 🎄 (@coxy) December 30, 2020

Керівник поліцейської операції Роджер Петтерсен сказав, що наразі нічого не відомо про зниклих безвісти людей. Він також не надав подробиць про постраждалих.

"Умови важкі. Темно і погана погода", - сказав він. Петтерсен назвав подію "катастрофою".

За його словами, до пошуково-рятувальної операції задіяні всі наявні ресурси, включаючи вертольоти. Персонал поліції відправлений до постраждалого району, щоб допомогти людям вибратися.

Евакуйованих відправили в найближчий готель, де вони будуть зареєстровані і отримають допомогу.

Поліцію попередили про зсув близько 4 години ранку, в результаті чого була розпочата масштабна операція за участю поліцейських, аварійних служб, Червоного Хреста та інших. На місці були і геологи.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг висловила свої співчуття: "Боляче спостерігати, як сили природи спустошили Еррум. Мої думки з тими, хто постраждав від зсуву", - заявила вона.