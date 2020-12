Масштабний зсув ґрунту призвів до руйнування будинків і евакуації на півдні Норвегії

Понад 150 людей були евакуйовані і щонайменше дев’ятеро постраждали в результаті серйозного зсуву грунту у середу вранці на півдні Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Надзвичайна подія сталася за 40 кілометрів від Осло в містечку Аск, що в муніципалітеті Еррум, у якому проживає 5 тисяч людей.

В результаті зсуву пошкоджені кілька будинків, оскільки у постраждалому районі багато помешкань людей.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.



Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl