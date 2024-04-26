ЄС вирішив скерувати ще майже 70 млн євро на гуманітарну допомогу палестинцям

Європейський Союз 26 квітня оголосив про збільшення фінансування для гуманітарної допомоги палестинському населенню на 68 мільйонів євро у відповідь на погіршення ситуації в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Європейської комісії.

Єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич заявив, що в Газі розгортається "справжня гуманітарна катастрофа", а палестинське населення там "перебуває в надзвичайній небезпеці".

"Значна кількість загиблих і поранених серед цивільного населення, серед яких переважно жінки і діти, руйнування життєво важливої інфраструктури і голод, що насувається на Газу, повинні стати тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти", – вважає єврокомісар.

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Додаткові кошти скерують на збільшення продовольчої допомоги, харчування, охорони здоров'я, водопостачання та санітарії, а також допомоги з наданням житла для палестинського населення в регіоні.

Разом із оголошеними 68 мільйонами євро загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС для палестинців на 2024 рік зросте до 193 мільйонів євро.

Оголошення Єврокомісії з’явилось після рішення деяких європейських країн, зокрема Німеччини, відновити співпрацю з Близькосхідним агентством ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР).

Фінансування БАПОР було тимчасово припинене після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року та підозр у зв’язках членів цієї організації з терористами.