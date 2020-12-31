Батько прем'єр-міністра Британії хоче стати громадянином Франції 

Батько прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона заявив у четвер, що хоче стати громадянином Франції, щоб підтримувати зв'язки з Європейським Союзом після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Якщо я правильно розумію, я француз. Моя мати народилася у Франції, її мати була повністю француженкою, як і її дід. Так що для мене це означає повернути те, що у мене вже є. І це мене дуже радує", - сказав Стенлі Джонсон радіо RTL.

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"Я завжди буду європейцем, це точно. Не можна сказати британцям: ви не європейці. Європа - це більше, ніж єдиний ринок. Зв'язок з Європейським Союзом важливий", - додав він по-французьки.

Незважаючи на те, що його син Борис очолював кампанію за вихід країни з ЄС на референдумі в 2016 році, Стенлі Джонсон підтримував членство в Євросоюзі, але пізніше він заявив, що передумав.

80-річний Стенлі Джонсон - колишній член Європейського парламенту. Він був одним з перших британських державних службовців в Брюсселі як член Європарламенту і працював у Єврокомісії. В результаті Борис Джонсон провів частину свого дитинства в Брюсселі і вивчив французьку мову.