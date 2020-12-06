Генпрокурор Польщі вимагає заборонити Комуністичну партію

Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро подав до Конституційного суду клопотання про делегалізацію польської Комуністичної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat.

Зьобро хоче, щоб суд підтвердив невідповідність Конституції цілей діяльності Компартії Польщі.

"Заходи в цьому відношенні були прийняті на прохання фізичних осіб. У листах, що надійшли в прокуратуру, вони вказують, що Комуністична партія Польщі, серед іншого, посилається у своїй програмі і діях на тоталітарні методи і практики роботи комунізму, що суперечить Конституції Республіки Польща", - йдеться в клопотанні генпрокурора.

Як зазначається, відповідно до ст.13 Конституції "заборонено існування політичних партій та інших організацій, що посилаються у своїх програмах на тоталітарні методи і практики дій нацизму, фашизму і комунізму".

"Заборонено також існування політичних партій, чия програма або діяльність передбачає або допускає расову і національну ненависть, застосування насильства з метою отримання влади або впливу на політику держави ", - йдеться в клопотанні.

На думку генпрокурора, члени Компартії Польщі ставлять під сумнів демократичний порядок у країні.

За даними прокуратури, члени партії "прямо закликають провести революцію за зразком Жовтневої революції в Росії, після якої владу захопили більшовики. Мета полягає не тільки в захопленні влади, але і в націоналізації та колективізації, здійснюваної під примусом".

Генпрокурор вважає, що діяльність Компартії в Польщі має бути зупинена.