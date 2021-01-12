Подарована Лаврову ікона з Луганська коштує 12,5 млн євро і зберігалася в банку - ЗМІ

300-річна позолочена ікона з Луганська, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову, оцінюється у 12,5 млн євро і зберігалася у банку Banke Srpske, який збанкрутував.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач" та боснійський телеканал BN TV.

За даними телеканалу, ікона зберігалася в банківському сейфі Banke Srpske до його банкрутства, а потім була передана на зберігання банку UKIO, який має литовських власників. Коли і як ікона потрапила в боснійський банк, точно невідомо.

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Згідно із розповіддю джерела, Додік хотів "повернути до Росії те, що їм належало, і таким чином ще більше зміцнити свої зв'язки з цією країною".

Сам акт вручення подарунків Лаврову в Сараєві, як стверджується, відбувся поза усіма протоколами. При цьому один із радників Додіка запросив дві знімальні групи на зустріч з Лавровим, щоб висвітлити подію. Пізніше саме з повідомлень ЗМІ стало відомо, що на 300-річній іконі стоїть печатка, яка засвідчує належність її Радянській Україні. Медіа також процитували Додіка, який заявив, що ікону було "знайдено в Луганську".

Після оприлюднення цих відомостей українське посольство в Боснії і Герцеговині негайно заявило про необхідність повернути предмет культурної спадщини до України.

Нагадаємо, Додік на пресконференції минулого тижня заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав - але не Україні.

Додік заявив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії і що Україна ніколи не порушувала питання про її зникнення.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію.

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