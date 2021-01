Кулеба заявив про спільне бачення України, Молдови та Грузії щодо "Східного партнерства"

Україна, Молдова та Грузія мають спільне бачення щодо того, як зробити співпрацю у рамках "Східного партнерства" вигіднішою для себе та для ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після відеоконференції зі своїм грузинським та молдовським колегами.

"Сьогодні мали чудову розмову із Давидом Залкіані та Ауреліу Чокоєм. В очікуванні саміту "Східного партнерства" у цьому році наше асоційоване тріо поділяє спільне бачення щодо того, як зробити "Східне партнерство" більш ефективним і для ЄС, і для його трьох найамбітніших східних партнерів", - повідомив він у своєму Twitter.

