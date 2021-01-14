Кулеба заявив про спільне бачення України, Молдови та Грузії щодо "Східного партнерства"

Україна, Молдова та Грузія мають спільне бачення щодо того, як зробити співпрацю у рамках "Східного партнерства" вигіднішою для себе та для ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після відеоконференції зі своїм грузинським та молдовським колегами.

"Сьогодні мали чудову розмову із Давидом Залкіані та Ауреліу Чокоєм. В очікуванні саміту "Східного партнерства" у цьому році наше асоційоване тріо поділяє спільне бачення щодо того, як зробити "Східне партнерство" більш ефективним і для ЄС, і для його трьох найамбітніших східних партнерів", - повідомив він у своєму Twitter.

Excellent VTC call today with Georgia’s @DZalkaliani & Moldova’s @AureliuCiocoi. Ahead of the Eastern Partnership summit this year, our Associated Trio 🇺🇦🇬🇪🇲🇩 shares a joint vision on how to make the EaP more effective both for the EU & its three most ambitious Eastern partners. pic.twitter.com/maogG0Vhom — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2021

"Важливо, що три наших держави говорять з Європейським Союзом одним голосом, який набагато сильніший, ніж голос кожного поодинці. "Східне партнерство" має бути інструментом, який сприяє реалізації європейських прагнень наших держав, Асоційованого Тріо найбільш амбітних східних партнерів ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба.

Як повідомили у пресслужбі МЗС за підсумками зустрічі, міністри погодилися, що інтеграція до Внутрішнього ринку ЄС та перспектива поширення "чотирьох європейських свобод" для зацікавлених і підготовлених держав-партнерів мали б стати амбітними стратегічними цілями у рамках "Східного партнерства".

Пріоритетним питанням вважають також безпекові питання і розвиток цього виміру співпраці, з огляду на наявні загрози і виклики для суверенітету і територіальної цілісності.

Як вже повідомлялося, у своїй програмі головування у Раді ЄС Португалія заявила про наміри провести саміт "Східного партнерства" у Брюсселі вже у лютому.

Водночас, кілька днів потому її представник зазначив, поки що невідомо, чи відбудеться запланований саміт.

"Східне партнерство" — ініціатива ЄС, започаткована у 2009 році, яка продовжує східний напрям європейської політики сусідства. До неї увійшли Україна, Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан і Білорусь. У самітах СхП Україна бере участь на рівні президента.