Кулеба заявил об общем видении Украины, Молдовы и Грузии в отношении "Восточного партнерства"

У Украины, Молдовы и Грузии есть общее видение того, как сделать сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" выгодным для себя и для ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после видеоконференции со своим грузинским и молдавским коллегами.

"Сегодня была прекрасная беседа с Давидом Залкиани и Аурелиу Чокоем. В ожидании саммита Восточного партнерства в этом году наше ассоциированное трио разделяет общее видение того, как сделать его более эффективным и для ЕС, и для его трех амбициозных восточных партнеров ", - написал он в своем Twitter.

Excellent VTC call today with Georgia’s @DZalkaliani & Moldova’s @AureliuCiocoi. Ahead of the Eastern Partnership summit this year, our Associated Trio 🇺🇦🇬🇪🇲🇩 shares a joint vision on how to make the EaP more effective both for the EU & its three most ambitious Eastern partners. pic.twitter.com/maogG0Vhom