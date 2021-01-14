Кулеба заявил об общем видении Украины, Молдовы и Грузии в отношении "Восточного партнерства"

У Украины, Молдовы и Грузии есть общее видение того, как сделать сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" выгодным для себя и для ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после видеоконференции со своим грузинским и молдавским коллегами.

"Сегодня была прекрасная беседа с Давидом Залкиани и Аурелиу Чокоем. В ожидании саммита Восточного партнерства в этом году наше ассоциированное трио разделяет общее видение того, как сделать его более эффективным и для ЕС, и для его трех амбициозных восточных партнеров ", - написал он в своем Twitter.

Excellent VTC call today with Georgia’s @DZalkaliani & Moldova’s @AureliuCiocoi. Ahead of the Eastern Partnership summit this year, our Associated Trio 🇺🇦🇬🇪🇲🇩 shares a joint vision on how to make the EaP more effective both for the EU & its three most ambitious Eastern partners. pic.twitter.com/maogG0Vhom — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2021

"Важно, что три наших государства говорят с Европейским Союзом одним голосом, который намного сильнее, чем голос каждого поодиночке. "Восточное партнерство" должно быть инструментом, который способствует реализации европейских стремлений наших государств", - отметил Дмитрий Кулеба.

Как сообщили в пресс служба МИД по итогам встречи, министры согласились, что интеграция во Внутренний рынок ЕС и перспектива распространения "четырех европейских свобод" для заинтересованных и подготовленных государств-партнеров должны стать амбициозными стратегическими целями в рамках "Восточного партнерства".

Приоритетным вопросом считают также безопасность и развитие этого измерения сотрудничества, учитывая имеющиеся угрозы и вызовы для суверенитета и территориальной целостности.

Как уже сообщалось, в своей программе председательства в Совете ЕС Португалия заявила о намерении провести саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе уже в феврале.

В то же время несколько дней спустя ее представитель отметил, что пока неизвестно, состоится ли запланированный саммит.

"Восточное партнерство" - инициатива ЕС, основанная в 2009 году, которая продолжает восточное направление европейской политики соседства. В нее вошли Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан и Беларусь. В саммитах ВП Украина принимает участие на уровне президента.