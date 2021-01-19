Уряд Швейцарії закликає виборців відхилити на референдумі заборону паранджі

У вівторок швейцарський уряд рекомендував виборцям відхилити пропозицію на запланованому референдумі 7 березня про заборону повного покриття обличчя, такого як паранджі і нікаби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідно до швейцарської системи прямої демократії, будь-яка пропозиція про зміну конституції проходить всенародне голосування, якщо її прихильники зберуть понад 100 тисяч підписів. У 2009 році швейцарські виборці підтримали пропозицію про заборону будівництва нових мінаретів.

Швейцарські кантони Санкт-Галлен і Тічіно вже заборонили на регіональних референдумах покривати обличчя, проте уряд Швейцарії заявив, що запровадження загальнодержавної конституційної заборони є поганою ідеєю.

"Дуже мало людей у ​​Швейцарії повністю покривають обличчя", - йдеться у повідомленні уряду.

"Загальнонаціональна заборона підірве суверенітет кантонів, завдасть шкоди туризму і не допоможе певним групам жінок", - додали там.

Більшість жінок, які повністю покривають обличчя, є туристками і проводять у країні лише короткий час, зазначається в заяві.

Монтре та інші напрямки навколо Женевського озера, а також Інтерлакен у центральній Швейцарії традиційно приваблюють деяких туристів-мусульман, переважно з багатих арабських держав Перської затоки.

Франція та Данія також заборонили покриття обличчя, посилаючись на зусилля, спрямовані на підтримку світських цінностей та боротьбу з дискримінацією жінок.