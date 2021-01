В МЗС розкритикували BBC за "російські" Сімферополь і Севастополь

В МЗС України вказали російській службі BBC на неприпустимість називання Сімферополя та Севастополя російськими містами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Російська служба BBC, не просувайте російські неправдиві наративи. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано. Питання міжнародного права мають значення" - написав він.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr