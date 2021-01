В МИД раскритиковали BBC за "российские" Симферополь и Севастополь

В МИД Украины указали русской службе BBC на недопустимость называния Симферополя и Севастополя российскими городами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Русская служба BBC, а не продвигайте российские ложные нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение "- написал он.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr