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В МИД раскритиковали BBC за "российские" Симферополь и Севастополь

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В МИД раскритиковали BBC за "российские" Симферополь и Севастополь

Воскресенье, 24 января 2021, 14:55

В МИД Украины указали русской службе BBC на недопустимость называния Симферополя и Севастополя российскими городами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Русская служба BBC, а не продвигайте российские ложные нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение "- написал он.

Русская служба BBC опубликовала карту протестов в поддержку оппозиционера АлексеяНавального, обозначив Севастополь и Симферополь как российские города.

Также компания в отдельной сноске отметила, что Россия аннексировала Крым в 2014 году.

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