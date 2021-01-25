Українська делегація у ПАРЄ збирається оскаржити повноваження росіян

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи, яка прибула до Страсбурга повним складом, під час відкриття сесії планує оскаржити повноваження делегації Росії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, про це заявила голова української делегації, народний депутат від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

За її словами, під час відкриття сесії, коли відбувається формальне затвердження повноважень національних делегацій, українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії планують ініціювати процедуру оскарження повноважень делегації Росії.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

Якщо ініціатива здобуде підтримку, далі питання розглядатиме моніторинговий чи регламентний комітет ПАРЄ. У своїй резолюції комітет може рекомендувати асамблеї підтвердити повноваження, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.

Як повідомлялося раніше, українська делегація також ініціювала дебати щодо порушення Росією прав людини у Криму.

Цьогорічна зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня у "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутні у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно. Українська делегація вирішила особисто їхати на сесію.

Нагадаємо, російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після анексії Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи.

У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі. Детальніше про це читайте у статті ПАРЄ "під Коксом": чому Росію вивели з-під санкцій та навіщо Україні лишатися у Страсбурзі.