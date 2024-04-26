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У Польщі знову погіршилося сприйняття президента Дуди

Новини — П'ятниця, 26 квітня 2024, 13:54 — Марія Ємець

Соцопитування показало погіршення оцінки роботи президента Польщі Анджея Дуди, порівняно з попереднім місяцем, але у лютому показник був ще нижчим. 

Як повідомляє Onet, пише "Європейська правда", такі результати показало квітневе дослідження громадської думки від CBOS.  

49% опитаних оцінюють роботу Дуди негативно, тоді як позитивно – 44%. Для порівняння, у березні негативна оцінка становила 45%, а позитивна – 46%. Втім, у лютому негативно про роботу Дуди вилосвлювалися ще більше респондентів – 52%.

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Роботу Сейму позитивно оцінили 41% опитаних, на один процентний пункт більше, ніж у березні. Невдоволені роботою Сейму 46%, як і минулого місяця. 

Позитивна оцінка Сенату зросла на два процентних пункти до 40%, а частка респондентів, які невдоволені його роботою, лишилася незмінною – 34%. 

Нагадаємо, "Громадянська платформа" Дональда Туска не змогла досягти остаточної перемоги над колишньою партією влади "Право і справедливість" на місцевих виборах та розраховує посилити свої позиції завдяки виборам до Європарламенту. 

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