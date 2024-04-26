У Польщі знову погіршилося сприйняття президента Дуди

Соцопитування показало погіршення оцінки роботи президента Польщі Анджея Дуди, порівняно з попереднім місяцем, але у лютому показник був ще нижчим.

Як повідомляє Onet, пише "Європейська правда", такі результати показало квітневе дослідження громадської думки від CBOS.

49% опитаних оцінюють роботу Дуди негативно, тоді як позитивно – 44%. Для порівняння, у березні негативна оцінка становила 45%, а позитивна – 46%. Втім, у лютому негативно про роботу Дуди вилосвлювалися ще більше респондентів – 52%.

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Роботу Сейму позитивно оцінили 41% опитаних, на один процентний пункт більше, ніж у березні. Невдоволені роботою Сейму 46%, як і минулого місяця.

Позитивна оцінка Сенату зросла на два процентних пункти до 40%, а частка респондентів, які невдоволені його роботою, лишилася незмінною – 34%.

Нагадаємо, "Громадянська платформа" Дональда Туска не змогла досягти остаточної перемоги над колишньою партією влади "Право і справедливість" на місцевих виборах та розраховує посилити свої позиції завдяки виборам до Європарламенту.

Через участь низки чинних міністрів у європейських виборах в уряді Польщі відбудуться перестановки.