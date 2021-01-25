Уряд Польщі скасував 10-денний карантин після прибуття до країни

Уряд Польщі скасував вимогу десятиденної самоізоляції для людей, які повертаються з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Zet.

Наприкінці минулого року було запроваджено обов’язковий 10-денний карантин після повернення до Польщі (за невеликим винятком) для людей, які перетинають зовнішній кордон ЄС, а також для тих, хто подорожує громадським транспортом (у тому числі поїздом чи літаком).

Зараз уряд скасував цю вимогу. Однак мандрівники повинні відповідати одній умові.

Згідно з новим правилом, люди, які отримали негативний тест на COVID-19, будуть звільнені від обов’язку карантину після перетину кордону. Тест повинен проводитися протягом 48 годин перед перетином кордону. Це означає, що тест необхідно проводити за кордоном.

Нові правила застосовуються з 23 січня.

Раніше польська туристична галузь закликала замінити карантин тестами. Карантин був неприйнятною умовою для клієнтів туристичних агентств. І хоча це частковий успіх - туроператори закликали замінити 10-денну ізоляцію тестами після повернення в країну, а не за кордоном - нові правила можуть бути великим полегшенням для деяких мандрівників.