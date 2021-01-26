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Єврокомісія затвердила гуманітарний бюджет з 28 млн євро для України, Балкан і Кавказу

Вівторок, 26 січня 2021, 13:48

Єврокомісія затвердила гуманітарний бюджет в розмірі 1,4 млрд євро на цей рік, з яких 28 млн євро будуть спрямовані на фінансування проєктів з подолання кризових ситуацій в Україні, на Західних Балканах і на Кавказі. 

Про це у вівторок повідомили у пресслужбі Європейської комісії, пише "Європейська правда".

"У той час як глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршилися через наслідки пандемії коронавірусу і наслідків зміни клімату, Європейська комісія затвердила свій початковий річний гуманітарний бюджет в розмірі 1,4 мільярда євро на 2021 рік", - йдеться у повідомленні пресслужби комісії.

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Обсяг бюджету на понад 60% перевищує ухвалений у минулому році. 

Із затвердженої суми ЄС виділить 28 мільйонів євро на фінансування проєктів з подолання криз в Україні, на Західних Балканах і на Кавказі. 

"Гуманітарні потреби зростають у всьому світі, і нам потрібен відповідний бюджет. Наш збільшений бюджет дозволить ЄС продовжувати відігравати провідну глобальну роль у реагуванні на нові кризи і ті, що вже існують", - прокоментував єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.


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