Експерти кажуть про порушення "Слугами народу" домовленостей з G7 і ЄС про судову реформу

Комітет Верховної Ради з правової політики схвалив текст законопроєкту про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів із нормами, що суперечать рекомендаціям міжнародних партнерів України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook глава правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

"Комітет з правової політики повністю схвалив переписаний під ВРП текст законопроєкту № 3711 про формування Вищої кваліфкомісії суддів…Депутатів не зупинило те, що текст законопроєкту повністю суперечить Меморандуму України з МВФ, висновку Венеційської комісії, рекомендаціям послів G7 та ЄС", - написав Жернаков.

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Він переконаний, що в разі ухвалення цього законопроєкту в парламенті "можна буде забути не тільки про реформу судів, а й про західну підтримку".

"Це буде плювок в обличчя нашим найближчим міжнародним партнерам, які вклали в антикорупцію і реформу судів чимало зусиль", - написав Жернаков.

"Центр протидії корупції" також підтвердив, що парламентський комітет підтримав законопроєкт, який віддає Вищій раді правосуддя ключову роль у відборі Вищої кваліфкомісії суддів.

Нагадаємо, 25 січня посли країн Групи семи на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного Суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті - Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі