Рада ухвалила за основу закон про СБУ
Верховна рада України ухвалила за основу нову редакцію закону про Службу безпеки України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За ухвалення проголосували 285 народних депутатів.
Законопроєкт у доопрацьованому вигляді підтримала переважна більшість депутатів "Слуги народу" (200 голосів), всі присутні депутати фракцій "Голос", "Європейська солідарність", групи "Довіра", а також частина представників ОПЗЖ.
Детальніше про ухвалені зміни йдеться у публікації: Реформа попри опір: як та всупереч чому має змінитися Служба безпеки України.
Реформа, у разі остаточного схвалення, передбачає перетворення СБУ з правоохоронного на контррозвідувальний орган. Зокрема, СБУ позбудеться повноважень в сфері економіки та боротьби з корупцією, а після 2024 року – якщо ця норма не буде змінена під час другого читання - повністю позбудеться функцій досудового слідства.
Також передбачені суттєве скорочення чисельності служби та її демілітаризація – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.
Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО, проєкт отримав також загалом позитивний відгук експертів цих структур, але потребує суттєвого доопрацювання для ухвалення в цілому. Про це читайте у статті: Слідство безпеки України: чому СБУ та НАТО розійшлися у баченні реформи спецслужби.