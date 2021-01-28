Віцепрем’єрка вважає історичним голосування за реформу СБУ

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про "історичний день" у зв’язку зі схваленням у першому читанні нової редакції закону про Службу безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Історичний день. Верховна Рада проголосувала за закон про Службу безпеки України в першому читанні. Також депутати проголосували за створення Бюро економічної безпеки. Відмінна командна робота!" - написала Стефанішина у Twitter.

28 січня Верховна рада України ухвалила за основу нову редакцію закону про Службу безпеки України. За ухвалення проголосувало 285 народних депутатів.

Законопроєкт у доопрацьованому вигляді підтримала переважна більшість депутатів "Слуги народу" (200 голосів), всі присутні депутати фракції "Голос", "Європейська солідарність", групи "Довіра", а також частина представників ОПЗЖ.

Детальніше про ухвалені зміни у публікаціях: Реформа попри опір: як та всупереч чому має змінитися Служба безпеки України.

Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО, проєкт отримав також загалом позитивний відгук експертів цих структур, але потребує суттєвого доопрацювання для ухвалення в цілому.

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