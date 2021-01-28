Вице-премьер считает историческим голосование за реформу СБУ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила об "историческом дне" в связи с одобрением в первом чтении новой редакции закона о Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Исторический день. Верховная рада проголосовала за закон о Службе безопасности Украины в первом чтении. Также депутаты проголосовали за создание Бюро экономической безопасности. Отличная командная работа!" - написала Стефанишина в Twitter.

28 января Верховная рада Украины приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. За принятие проголосовали 285 народных депутатов.

Законопроект в доработанном виде поддержало подавляющее большинство депутатов "Слуги народа" (200 голосов), все присутствовавшие депутаты фракции "Голос", "Европейской солидарности", группы "Доверие", а также часть представителей ОПЗЖ.

Подробнее о принятых изменениях в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как и вопреки чему должна измениться Служба безопасности Украины.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины в НАТО и получило также в целом положительный отзыв экспертов этих структур, но проект требует существенной доработки для принятия в целом.

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