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Відкриття ТРЦ і музеїв: Польща з 1 лютого послабить обмеження

Четвер, 28 січня 2021, 17:36

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський повідомив, що з 1 лютого знову відкриють магазини в торгових центрах і відновлять роботу заклади культури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"З 1 лютого будуть відкриті магазини в торгових центрах, а також мистецькі галереї та музеї, але з дотриманням санітарного режиму. Засади діяльності ресторанів, пабів, готелів та спортивних об’єктів лишаються без змін", - сказав міністр.

Також з 1 лютого скасують години, в які обслуговують літніх людей.

Лишаються в силі вимоги дотримання соціальної дистанції та носіння захисних масок.

До 14 лютого не зміняться і вимоги щодо громадських зібрань і зустрічей в приватних будинках, а також засади перетину кордонів.

За словами Недзельського, зараз ситуація з коронавірусом у Польщі видається стабілізованою, однак факторами ризику лишається міжнародна ситуація і мутації коронавірусу.

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