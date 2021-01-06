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Греція та Ізраїль уклали найбільшу угоду в оборонній сфері

Середа, 6 січня 2021, 16:55

Греція та Ізраїль уклали угоду в оборонній сфері, що передбачає будівництво ізраїльською компанією льотної академії для грецьких військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter та Kathimerini.

Загальний обсяг угоди - 1,68 млрд доларів, її називають найбільшою угодою в оборонній сфері між двома країнами. Документ вже схвалив парламент Греції.  

Угода обговорювалася вже у червні 2020 року під час зустрічі прем'єрів обох країн. 

Угода передбачає створення ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems льотної академії для Військово-повітряних сил Греції. 

Також передбачається закупівля десяти літаків Aermacchi M-346 та обслуговування американських T-6, які вже є на озброєнні, і, крім того - надання навчальних симуляторів, тренування та логістична підтримка.  

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що угода cвідчить про "чудові відносини" між країнами.

"Це довгострокове партнерство, яке слугуватиме інтересам і Ізраїлю, і Греції, створить сотні робочих місць в обох країнах та сприятиме стабільності у Середземноморському регіоні", - зазначив він.

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Греція
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