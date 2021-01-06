Греція та Ізраїль уклали найбільшу угоду в оборонній сфері

Греція та Ізраїль уклали угоду в оборонній сфері, що передбачає будівництво ізраїльською компанією льотної академії для грецьких військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter та Kathimerini.

Загальний обсяг угоди - 1,68 млрд доларів, її називають найбільшою угодою в оборонній сфері між двома країнами. Документ вже схвалив парламент Греції.

Угода обговорювалася вже у червні 2020 року під час зустрічі прем'єрів обох країн.

The biggest defense agreement between Israel and Greece:

Following an international tender, the Greek Government approved the Israel MoD’s bidding win to establish a flight academy for the Hellenic Air Force, which will be built and operated by @ElbitSystemsLtd 1/3 pic.twitter.com/7J7yGy2I4w — Ministry of Defense (@Israel_MOD) January 5, 2021

Угода передбачає створення ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems льотної академії для Військово-повітряних сил Греції.

Також передбачається закупівля десяти літаків Aermacchi M-346 та обслуговування американських T-6, які вже є на озброєнні, і, крім того - надання навчальних симуляторів, тренування та логістична підтримка.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що угода cвідчить про "чудові відносини" між країнами.

"Це довгострокове партнерство, яке слугуватиме інтересам і Ізраїлю, і Греції, створить сотні робочих місць в обох країнах та сприятиме стабільності у Середземноморському регіоні", - зазначив він.