Греція та Ізраїль уклали найбільшу угоду в оборонній сфері

Греція та Ізраїль уклали угоду в оборонній сфері, що передбачає будівництво ізраїльською компанією льотної академії для грецьких військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter та Kathimerini.

Загальний обсяг угоди - 1,68 млрд доларів, її називають найбільшою угодою в оборонній сфері між двома країнами. Документ вже схвалив парламент Греції.

Угода обговорювалася вже у червні 2020 року під час зустрічі прем'єрів обох країн.

The biggest defense agreement between Israel and Greece:

Following an international tender, the Greek Government approved the Israel MoD’s bidding win to establish a flight academy for the Hellenic Air Force, which will be built and operated by @ElbitSystemsLtd 1/3 pic.twitter.com/7J7yGy2I4w