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Греция и Израиль заключили крупнейшее соглашение в оборонной сфере

Среда, 6 января 2021, 16:55

Греция и Израиль заключили соглашение в оборонной сфере, предусматривающее строительство израильской компанией летной академии для греческих военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter и Kathimerini.

Общая сумма соглашения - 1,68 млрд долларов, его называют самым крупным соглашением в оборонной сфере между двумя странами. Документ уже одобрил парламент Греции.

Соглашение обсуждалось уже в июне 2020 года во время встречи премьеров двух стран.

Соглашение предусматривает создание израильской оборонной компанией Elbit Systems летной академии для Военно-воздушных сил Греции.

Также предусматривается закупка десяти самолетов Aermacchi M-346 и обслуживание американских T-6, которые уже есть на вооружении, и, кроме того - предоставление учебных симуляторов, обучение и логистическая поддержка.

Министр обороны Израиля Бени Ганц отметил, что соглашение cвидетельствует о "замечательных отношениях" между странами.

"Это долгосрочное партнерство, которое будет служить интересам и Израиля, и Греции, создаст сотни рабочих мест в обеих странах и будет способствовать стабильности в Средиземноморском регионе", - отметил он.

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