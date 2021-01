Греция и Израиль заключили крупнейшее соглашение в оборонной сфере

Греция и Израиль заключили соглашение в оборонной сфере, предусматривающее строительство израильской компанией летной академии для греческих военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter и Kathimerini.

Общая сумма соглашения - 1,68 млрд долларов, его называют самым крупным соглашением в оборонной сфере между двумя странами. Документ уже одобрил парламент Греции.

Соглашение обсуждалось уже в июне 2020 года во время встречи премьеров двух стран.

The biggest defense agreement between Israel and Greece:

Following an international tender, the Greek Government approved the Israel MoD’s bidding win to establish a flight academy for the Hellenic Air Force, which will be built and operated by @ElbitSystemsLtd 1/3 pic.twitter.com/7J7yGy2I4w