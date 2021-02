В Угорщині відмовили в ліцензії останній незалежній радіостанції

В Угорщині буде змушене повністю перейти в інтернет останнє незалежне радіо з питань громадських справ Klubradio після програшу апеляції в суді на відмову національної ради з питань засобів масової інформації продовжити йому дію ліцензії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Рада з питань ЗМІ аргументувала своє рішення тим, що Klubradio неодноразово порушувало положення суперечливого закону про ЗМІ - одного з перших законопроєктів, прийнятих після приходу до влади "Фідес" у 2010 році та створення регуляторного органу, - про необхідність повідомляти про зміст своїх програм. Радіостанція зазначила, що сплатила штрафи за ці незначні порушення.

У вівторок окружний суд Будапешта заявив, що той факт, що Klubradio не оскаржувало два попередніх штрафи, виданих протягом семирічного періоду, став підставою для відмови у ліцензії на частоту.

Міжнародний інститут преси (IPI) та Європейська федерація журналістів (EFJ), а також ще чотири організації, що контролюють діяльність ЗМІ, закликали ЄС відреагувати на це рішення.

"Європейський Союз не може стояти осторонь, коли найбільший незалежний радіомовник країни викинутий з ефіру", - йдеться в заяві.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович написала у Twitter, що це рішення "ставить під загрозу долю останньої незалежної радіостанції Угорщини".

Today’s ruling of the Budapest Court seals the fate of #Hungary’s last independent radio station. Recently redesigned media laws leave #Klubradio no other way to extend its airwaves license beyond 14 February. Another silenced voice in Hungary. Another sad day for #MediaFreedom. pic.twitter.com/dHBmgLSVBQ