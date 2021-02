В Венгрии отказали в лицензии последней независимой радиостанции

В Венгрии будет вынуждено полностью перейти в интернет последнее независимое радио по общественным вопросам Klubradio после проигрыша в суде апелляции на отказ национального совета по вопросам средств массовой информации продлить ему действие лицензии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Совет по СМИ аргументировал свое решение тем, что Klubradio неоднократно нарушало положения спорного закона о СМИ - одного из первых законопроектов, принятых после прихода к власти "Фидес" в 2010 году и создания регуляторного органа, - о необходимости сообщать о содержании своих программ. Радиостанция отметила, что заплатила штрафы за эти незначительные нарушения.

Во вторник окружной суд Будапешта заявил, что тот факт, что Klubradio не обжаловало два предыдущих штрафа, присужденных в течение семилетнего периода, послужил основанием для отказа в лицензии на частоту.

Международный институт прессы (IPI) и Европейская федерация журналистов (EFJ), а также еще четыре организации, контролирующие деятельность СМИ, призвали ЕС отреагировать на это решение.

"Европейский Союз не может стоять в стороне, когда крупнейший независимый радиовещатель страны выброшен из эфира", - говорится в заявлении.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала в Twitter, что это решение "ставит под угрозу судьбу последней независимой радиостанции Венгрии".

Today’s ruling of the Budapest Court seals the fate of #Hungary’s last independent radio station. Recently redesigned media laws leave #Klubradio no other way to extend its airwaves license beyond 14 February. Another silenced voice in Hungary. Another sad day for #MediaFreedom. pic.twitter.com/dHBmgLSVBQ