Німеччина закрила кордони з Австрією та Чехією через нові штами коронавірусу

Німеччина в неділю зупинила більшість поїздок між регіонами на сході і півдні країни і сусідніми Чехією та Австрією, щоб зупинити поширення мутацій COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Термін дії обмежень становить не менше 10 днів. У четвер Німеччина визначила австрійський Тіроль і прикордонні райони Чеської Республіки "зонами вірусної мутації".

Уряд прийняв рішення після того, як південноафриканський варіант коронавірусу B.1.351 був виявлений в австрійському Тіролі. Британський варіант B.1.1.7 був виявлений в Чехії.

Є побоювання, що нові штами більш заразні і що вакцини можуть бути не так ефективні проти них.

У неділю близько 1000 поліцейських були мобілізовані для забезпечення нового прикордонного контролю. Державна залізнична компанія Deutsche Bahn призупинила рух у постраждалі райони і назад.

В'їжджати до Німеччини можна тільки німцям, які повертаються додому, і основним працівникам, таким як лікарі. Торговельні зв'язки також будуть підтримуватися.

Навіть ті, кому дозволено перетинати кордон, "швидше за все, будуть зупинені", якщо вони не зможуть надати доказ негативний результат тесту на COVID, попередив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, федеральна земля якого межує з регіоном Тіроль.

З неділі на Словаччину також поширюються нові німецькі обмеження, незважаючи на те, що вона не має сухопутного кордону з країною.