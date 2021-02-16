Угорщина першою з країн ЄС отримала коронавірусну вакцину з Китаю

Вантаж вакцини проти COVID-19, виробленої в Китаї, прибув до Угорщини у вівторок вранці, завдяки чому країна першою в Європейському Союзі отримала китайську вакцину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Літак із 550 000 доз вакцини, розробленої китайською державною компанією Sinopharm, приземлився у Будапешті після польоту з Пекіна. Вантажу достатньо для щеплення 275 000 людей двома дозами, заявила керівник відділу епідеміології Національного центру громадського здоров'я Агнес Гальгочі.

Угорщина розраховує отримати 5 мільйонів доз вакцини Sinopharm протягом наступних чотирьох місяців. Країна прагнула придбати вакцини в країнах, що не входять до спільної програми закупівель ЄС, стверджуючи, що затримки з поставками в ЄС коштують життя.

Вакцина Sinopharm, яку розробник вважає ефективною майже на 80%, вже використовується в сусідній з Угорщиною Сербії, яка не входить до ЄС.

Угорщина також погодилася придбати 2 мільйони доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", яку лікарні розпочали вводити в Будапешті минулого тижня.