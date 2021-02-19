Держдеп США натякнув на сумнів у прагненні Грузії до НАТО через вирок лідеру опозиції

У Державному департаменті США натякнули на сумніви у євроатлантичних прагненнях Грузії у зв’язку з рішенням заарештувати лідера найбільшої опозиційної партії та закликали усіх політичних гравців утриматись від загострення ситуації.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, оприлюдненій речником Недом Прайсом, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Він зазначає, що США глибоко стурбовані останніми подіями у Грузії.

"Ми закликаємо усі сторони проявити стриманість та уникати будь-яких кроків чи риторики, які можуть призвести до посилення напруги та насильства. Ми закликаємо уряд Грузії діяти відповідно до його євроатлантичних прагнень та посилити відданість принципам демократії, індивідуальної свободи та верховенства права, забезпечуючи, що судова система вільна від політичного упередження", - наголосив речник Держдепу.

Він додає, що США продовжать співпрацю з Грузією, яку вважають стратегічним партнером, та будуть просувати ідеї верховенства права та підзвітних інституцій.

Нагадаємо, Тбіліський міський суд у середу 17 лютого постановив заарештувати Ніку Мелію, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух".

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

18 лютого попередній прем’єр Георгій Гахарія подав у відставку через розбіжність позицій із партією щодо цього рішення. В МВС згодом повідомили, що відклали виконання рішення суду у справі Мелії.

У ЄС закликали політичні сили в Грузії знизити напруженість та сісти за стіл переговорів.

Детальніше про останні події у Грузії - у статті: Шанс для Саакашвілі: як суд над лідером опозиції руйнує владу в Грузії.