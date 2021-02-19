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Госдеп США намекнул на сомнения в стремлении Грузии в НАТО из-за приговора лидеру оппозиции

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Госдеп США намекнул на сомнения в стремлении Грузии в НАТО из-за приговора лидеру оппозиции

Пятница, 19 февраля 2021, 16:16

В Государственном департаменте США намекнули на сомнения в евроатлантических устремлениях Грузии в связи с решением арестовать лидера крупнейшей оппозиционной партии и призвали всех политических игроков воздержаться от обострения ситуации.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, обнародованном представителем Недом Прайсом, с которой ознакомилась "Европейская правда".

Он отмечает, что США глубоко обеспокоены последними событиями в Грузии.

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"Мы призываем все стороны проявить сдержанность и избегать любых шагов или риторики, которые могут привести к усилению напряженности и насилия. Мы призываем правительство Грузии действовать в соответствии с его евроатлантическими стремлениями и усилить приверженность принципам демократии, индивидуальной свободы и верховенства права, обеспечивая, что судебная система свободна от политического предубеждения", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавляет, что США продолжат сотрудничество с Грузией, которую считают стратегическим партнером, и будут продвигать идеи верховенства права и подотчетных учреждений.

Напомним, Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение".

В ЕС призвали политические силы в Грузии снизить напряженность и сесть за стол переговоров.

Подробнее о последних событиях в Грузии - в статье: Шанс для Саакашвили: как суд над лидером оппозиции разрушает власть в Грузии

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