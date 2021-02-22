Рада ЄС очікувано ухвалить нові санкції проти Росії за арешт Навального - ЗМІ

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у понеділок очікувано ухвалять запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з арештом критика Путіна Алексєя Навального.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За даними дипломатичних джерел агентства, політичної згоди щодо нових санкцій вже досягнуто і наступними тижнями мають визначити правові рамки та конкретний список осіб, до яких застосують санкції.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг в інтерв’ю німецькому виданню Welt висловив думку, що більшість його колег підтримають санкції.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз задіє його.

Посол РФ при ЄС Владімір Чижов водночас сказав, що Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо Євросоюз піде на нові санкції.

Як повідомляла "Українська правда", 20 лютого російський суд визнав винним Навального у справі про нібито наклеп на ветерана. Раніше опозиціонера залишили у в’язниці у справі "Ів Роше", але врахували в термін відбування покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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