Макрон закликав до діалогу з Росією, зберігаючи твердість щодо України

Президент Франції Еммануель Макрон відновив свій заклик до діалогу з Росією, водночас закликавши займати тверду позицію щодо України і справи Навального.

Про це Макрон сказав час сесії питань і відповідей, організованої аналітичним центром "Атлантична рада" 4 лютого, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що це величезна помилка навіть для сьогоднішньої стабільності в Росії... І я дуже шкодую і засуджую це рішення", - заявив Макрон, говорячи про ув’язнення російського опозиціонера.

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"При цьому, очевидно, у нас також є українська ситуація з обґрунтованими санкціями і процес, який був розроблений в Мінську і в нормандському форматі. І тут, в Парижі, 19 грудня ми домоглися невеликого прогресу. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб отримати більше прогресу. Але в такому контексті, чому я дійсно вирішив відновити деякі дискусії з Росією? Я виступаю за постійний діалог", - заявив президент Франції.

Макрон сказав, що Росія - частина Європи з географічної та історичної точки зору, тому дуже важливо, що б не трапилося, "включити Росію в цю більшу частину світу".

Він додав, що "історія президента Путіна та багатьох лідерів є цілком європейською": "Вони мають спільні цінності, історію, літературу, культуру, мислення. І ми повинні це врахувати".

Без переговорів з Росією, вважає французький президент, мир у Європі неможливий.

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"Неможливо мати мир і стабільність в Європі, особливо біля наших кордонів сьогодні, якщо ви не в змозі вести переговори з Росією. І з різних причин, в основному через агресивність Росії і розширення НАТО, ми створили ситуацію, коли ми максимально відсунули наші кордони на сході, але нам не вдалося зменшити конфліктність і загрозу на цьому кордоні", - сказав французький президент.

Водночас Макрон вважає, що у критичних ситуаціях, як от щодо України і Навального, ЄС повинен займати тверду позицію щодо Росії.

"Якщо ми хочемо відновити взаємодію, ми повинні відновити діалог з Росією. Ви запитали про приклади, де зупинився будь-який діалог і ми застрягли у певних критичних ситуаціях, таких як Україна і Навальний, які є дуже важливими, і тут ми повинні бути твердими, з повною солідарністю. Але поза цими пунктами нам потрібен всебічний діалог", - резюмував Макрон.