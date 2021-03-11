Сербія в травні почне виробництво "Спутника V"

Виробництво російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" у Сербії розпочнеться у белградському Інституті вірусології "Торлак" до 20 травня.

Про це розповів сербський міністр з інновацій Ненад Попович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B92.

Президент Сербії Алекснадр Вучич раніше заявляв, що Сербія інвестує стільки, скільки необхідно, в запуск вітчизняного виробництва російської вакцини.

Попович сказав, що "Сербія стане першою країною в Європі, яка вироблятиме російську вакцину і зможе експортувати її по всій Європі".

"Що стосується кількості, то на першій фазі буде вироблено чотири мільйони доз вакцини", - сказав Попович.

Він також заявив, що угода про передачу технологій з російськими партнерами буде підписано до кінця березня. До 16 квітня в Сербію надійдуть невеликі обсяги субстанції вакцини, після чого буде випущена пробна партія, якість якої перевірять у Росії. Після цього почнеться виробництво значних обсягів вакцини.

Попович зазначив, що "перша фаза" виробництва російської вакцини в Сербії включатиме транспортування речовини, наповнення флаконів відповідно до найвищих технологічних стандартів, упакування і розповсюдження вакцин в Сербії і регіоні.

"Це історичний момент для Сербії. За допомогою наших російських братів ми відновлюємо сербський суверенітет у виробництві вакцин, в якому наша країна була одним з лідерів в Європі", - заявив сербський міністр.