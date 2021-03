Угорський єврокомісар поговорив з угорцями Закарпаття, як Україна має забезпечити їх права

Єврокомісар з питань розширення і сусідства ЄС Олівер Варгеї у п’ятницю провів онлайн-зустріч з представниками угорців Закарпаття щодо необхідності України забезпечити права національних меншин.

Про це Варгеї повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"З Ласло Брензовичем, главою Товариства угорської культури Закарпаття, і Андреа Бочкор сьогодні обговорюємо необхідність забезпечення Україною прав осіб, що належать до національних меншин, в тісній співпраці з їх представниками", - розповів Варгеї.

President of the Cultural Alliance of Hungarians in Trans-Carpathia, and @AndreaBocskor today discussing the need for #Ukraine to ensure rights of persons belonging to national minorities, in close cooperation with their representatives. pic.twitter.com/m10YRt1BSo