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Угорський єврокомісар поговорив з угорцями Закарпаття, як Україна має забезпечити їх права

П'ятниця, 12 березня 2021, 17:15

Єврокомісар з питань розширення і сусідства ЄС Олівер Варгеї у п’ятницю провів онлайн-зустріч з представниками угорців Закарпаття щодо необхідності України забезпечити права національних меншин.

Про це Варгеї повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"З Ласло Брензовичем, главою Товариства угорської культури Закарпаття, і Андреа Бочкор сьогодні обговорюємо необхідність забезпечення Україною прав осіб, що належать до національних меншин, в тісній співпраці з їх представниками", - розповів Варгеї.

Василь (Ласло) Брензович - екснадреп і голова Товариства угорської культури Закарпаття. Наприкінці листопада минулого року СБУ провела обшуки в офісі Товариства та вдома у Брензовича, що призвело до нового загострення у відносинах з Угорщиною.

Андреа Бочкор –  депутат Європарламенту від Угорщини від 2014 року, обрана за списком партії Віктора Орбана, яка водночас є громадянкою України. Прописана у Берегові, до обрання була викладачкою угорського університету на Закарпатті. 

Сайт "Миротворець" вніс її у свій список, заявляючи, що вона "порушує законодавство України шляхом отримання другого громадянства". Це стало причиною скандалу за участі єврокомісара Варгеї на Раді асоціації Україна-ЄС в лютому. Детальніше - у статті: Шантаж із "Миротворцем": як комісар від Угорщини зривав домовленості України та ЄС

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