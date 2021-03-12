Угорський єврокомісар поговорив з угорцями Закарпаття, як Україна має забезпечити їх права

Єврокомісар з питань розширення і сусідства ЄС Олівер Варгеї у п’ятницю провів онлайн-зустріч з представниками угорців Закарпаття щодо необхідності України забезпечити права національних меншин.

Про це Варгеї повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"З Ласло Брензовичем, главою Товариства угорської культури Закарпаття, і Андреа Бочкор сьогодні обговорюємо необхідність забезпечення Україною прав осіб, що належать до національних меншин, в тісній співпраці з їх представниками", - розповів Варгеї.

With László #Brenzovics,

President of the Cultural Alliance of Hungarians in Trans-Carpathia, and @AndreaBocskor today discussing the need for #Ukraine to ensure rights of persons belonging to national minorities, in close cooperation with their representatives. pic.twitter.com/m10YRt1BSo — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 12, 2021

Василь (Ласло) Брензович - екснадреп і голова Товариства угорської культури Закарпаття. Наприкінці листопада минулого року СБУ провела обшуки в офісі Товариства та вдома у Брензовича, що призвело до нового загострення у відносинах з Угорщиною.

Андреа Бочкор – депутат Європарламенту від Угорщини від 2014 року, обрана за списком партії Віктора Орбана, яка водночас є громадянкою України. Прописана у Берегові, до обрання була викладачкою угорського університету на Закарпатті.

Сайт "Миротворець" вніс її у свій список, заявляючи, що вона "порушує законодавство України шляхом отримання другого громадянства". Це стало причиною скандалу за участі єврокомісара Варгеї на Раді асоціації Україна-ЄС в лютому. Детальніше - у статті: Шантаж із "Миротворцем": як комісар від Угорщини зривав домовленості України та ЄС