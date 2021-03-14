Президентка Молдови запропонувала надзвичайний стан на два тижні

Вища рада безпеки Молдови (ВРБ) рекомендувала уряду і парламенту оголосити в Молдові надзвичайний стан на два тижні.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду після засідання ради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"У зв'язку з ситуацією, що погіршується і поганими прогнозами, ми вирішили, що необхідні більш суворі заходи. Йдеться про безпеку та інтереси держави. На засіданні ми вислухали жорсткі зауваження фахівців в області охорони здоров'я: втрати можна порівняти з щоденною катастрофою літака з нашими громадянами. Тому пора перестати ховати голову в пісок", - сказала Санду.

Президент зазначила, що разом з ВРБ вона рекомендує уряду протягом трьох днів розробити детальний план нового надзвичайного стану і представити його парламенту на схвалення.

Згідно з рішенням ради, в плані повинні бути нові, більш жорсткі обмеження, а також список громадян, яких вони торкнуться, і компенсацій тим, хто не зможе працювати.

Як зазначила Санду, за оцінками ВРБ, виплати тим, хто виявиться без заробітку, повинні скласти близько 1 тисячі леїв в тиждень.

Також ВРрекомендує прискорити вакцинацію і вже перейти до другого етапу, а також відкрити онлайн-реєстрацію для всіх бажаючих отримати щеплення, розробити план доставки ліків для тих, хто лікується вдома, і збільшити число тестів.