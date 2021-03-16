Росія, Китай та нові пандемії: у Британії розповіли про очікувані загрози у сфері безпеки

У Британії презентували великий аналітичний огляд щодо потенційних загроз для країни, який називають найбільшим подібним документом з часів "холодної війни". Він водночас окреслює стратегію для готовності країни до цих викликів.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Документ налічує 114 сторінок та охоплює стратегічні наміри у сфері безпеки, оборони та зовнішньої політики.

Британія декларує намір своєю політикою сприяти розвитку демократій, але при цьому бути готовою до потенційних конфліктів.

Росію називають "найбільш гострою загрозою" для безпеки країни, а Китай - для економічної безпеки.

"Доки відносини з владою (Росії) не покращаться, ми будемо провадити активну політику стримування і захисту від усього спектру загроз, що можуть створюватися Росією", - цитує документ The Guardian.

Китай описують як "системного конкурента", авторитарна система у якому розходиться з цінностями Британії та інших демократій, але економічна потуга якого робить країну важливим торговим партнером.

"Китай та Британія обоє виграють від двосторонньої торгівлі та інвестицій, але водночас Китай є найбільшою пов’язаною з державою загрозою для економічної безпеки Британії… Значний вплив військової модернізації Китаю та посилення його міжнародної присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами становитиме все більший ризик для інтересів Британії", - зазначають у документі.

Ще одну пандемію розглядають як "реалістичну можливість".

На думку уряду, Британія повинна ефективніше виявляти та стримувати атаки з боку інших держав, терористів та злочинців.

В документі відзначають зростаючу загрозу ядерної зброї, вказуючи, що деякі держави "суттєво збільшують та диверсифікують свій ядерний арсенал". У зв’язку з цим Британія планує припинити скорочення своїх ядерних боєголовок та збільшити їхню максимальну кількість зі 180 до 260.

У документі згадуються також боротьба зі зміною клімату і зникненням видів як міжнародний пріоритет; ціль зробити Британію передовою державою у сфері науки й технологій до 2030 року; курс на посилення дипломатичних та торгових зв’язків з Південно-Східною Азією і Тихоокеанським регіоном; розбудова стійкості Британії до потенційних надзвичайних ситуацій у майбутньому та збільшення фінансування на розвідувальні відомства для протидії тероризму.