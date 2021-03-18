США засудили арешт журналіста Єсипенка в Криму

Посольство США у Києві засудило арешт Росією в тимчасово окупованому Сімферополі Владислава Єсипенка.

Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми засуджуємо політично вмотивований арешт Росією журналіста Владислава Єсипенка в Криму. Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах", - заявили американські дипломати.

We condemn Russia’s politically motivated arrest of journalist Vladyslav Yesypenko in Crimea. Russia’s illegal occupiers have no legitimate authority to restrain free press, arrest individuals arbitrarily, and deny due process rights. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2021

16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала росіянина Єсипенка В.Л., який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій.

Служба зовнішньої розвідки України назвала заяви ФСБ про затримання нібито "українського агента" пропагандистською акцією, якою створюється потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації Криму.

Єсипенко є фрілансером української служби "Радіо Свобода". "Радіо Свобода" повідомила, що у Єсипенка "подвійне російсько-українське громадянство".

МЗС України вимагає у Росії відпустити Єсипенка.