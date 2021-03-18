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США засудили арешт журналіста Єсипенка в Криму

Четвер, 18 березня 2021, 09:47

Посольство США у Києві засудило арешт Росією  в тимчасово окупованому Сімферополі Владислава Єсипенка.

Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми засуджуємо політично вмотивований арешт Росією журналіста Владислава Єсипенка в Криму. Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах", - заявили американські дипломати.

16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала росіянина Єсипенка В.Л., який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій.

Служба зовнішньої розвідки України назвала заяви ФСБ про затримання нібито "українського агента" пропагандистською акцією, якою створюється потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації Криму.

Єсипенко є фрілансером української служби "Радіо Свобода". "Радіо Свобода" повідомила, що у Єсипенка "подвійне російсько-українське громадянство".

МЗС України вимагає у Росії відпустити Єсипенка.

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США Росія Крим
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