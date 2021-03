США осудили арест журналиста Есипенко в Крыму

Посольство США в Киеве осудило арест Россией во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах", - заявили американские дипломаты.

We condemn Russia’s politically motivated arrest of journalist Vladyslav Yesypenko in Crimea. Russia’s illegal occupiers have no legitimate authority to restrain free press, arrest individuals arbitrarily, and deny due process rights. #CrimeaIsUkraine