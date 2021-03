Посол Британії закликала РФ до припинення вогню після загибелі 4 українських військових

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Росію забезпечити припинення вогню на Донбасі після загибелі у п'ятницю українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посла у Twitter.

"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя — це вже забагато", - написала Сіммонс.

Horrified to learn of the deaths of 4 Ukrainian service personnel due to mortar fire near Shumy today. The ceasefire must be maintained, Russia must ensure the armed forces it backs adhere to it. Every life lost is one too many. #Ukraine