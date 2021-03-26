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Посол Британії закликала РФ до припинення вогню після загибелі 4 українських військових

П'ятниця, 26 березня 2021, 19:04

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Росію забезпечити припинення вогню на Донбасі після загибелі у п'ятницю українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посла у Twitter.

"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя — це вже забагато", - написала Сіммонс.

Нагадаємо, 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинули 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Відзначається, що окупанти здійснили обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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