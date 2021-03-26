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Посол Британии призвала РФ к прекращению огня после гибели 4 украинских военных

Пятница, 26 марта 2021, 19:04

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе после гибели в пятницу четырех украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посла в Twitter.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс.

Напомним, 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Отмечается, что оккупанты произвели обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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