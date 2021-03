Посол Британии призвала РФ к прекращению огня после гибели 4 украинских военных

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе после гибели в пятницу четырех украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посла в Twitter.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс.

Horrified to learn of the deaths of 4 Ukrainian service personnel due to mortar fire near Shumy today. The ceasefire must be maintained, Russia must ensure the armed forces it backs adhere to it. Every life lost is one too many. #Ukraine