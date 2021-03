Найбагатша людина Чехії мільярдер Петр Келлнер загинув в аварії вертольота

Найбагатша людина Чехії, мільярдер Петр Келлнер загинув під час аварії вертольота в горах Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть The New York Times і Associated Press.

Уламки вертольота Airbus AS350 B3, який вилетів на екскурсію з місцевого гірськолижного курорту Tordrillo Mountain Lodge, були виявлені ввечері в суботу біля льодовика Кнік, приблизно в 80 км на схід від міста Анкориджа.

За даними агентства AP, п'ять осіб каталися на лижах на льодовику, куди їх доставляв вертоліт.

В результаті аварії загинули п'ятеро людей. Крім Келлнера, загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Лароше, а також два американських гіди і пілот.

Також повідомляється, що в катастрофі вижила одна людина - його ім'я не називається, він у важкому, але стабільному стані. Причини аварії вертольота поки невідомі.

56-річний Петр Келлнер - засновник PPF Group і найбагатший бізнесмен Чехії. Журнал Forbes оцінював його активи в $17,5 мільярда, поставивши на 68-е місце серед мільярдерів світу.

Келлнер заробив перший капітал у 1990-х роках після створення інвестиційного фонду, який він використовував для придбання контрольного пакета акцій найбільшої страхової компанії країни.

У жовтні минулого року він придбав велику європейську мережу мовлення за $1,1 млрд, викликавши занепокоєння в Чехії щодо того, що ця мережа може втратити незалежність. Але у заяві, опублікованій тоді, Келлнер зазначив, що придбання було зумовлене "почуттям відповідальності" і пообіцяв, що мережа збереже свою об'єктивність.

Його інвестиційна компанія PPF Group також подарувала мільйони респіраторів та масок та тисячі комплектів та тестів на коронавірус для допомоги Чехії в пандемії, повідомляють чеські ЗМІ.