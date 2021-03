Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в аварии вертолета

Самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб при аварии вертолета в горах Аляски.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут The New York Times и Associated Press.

Обломки вертолета Airbus AS350 B3, который вылетел на экскурсию по местному горнолыжному курорту Tordrillo Mountain Lodge, были обнаружены вечером в субботу около ледника Кник, примерно в 80 км к востоку от города Анкориджа.

По данным агентства AP, пять человек катались на лыжах на леднике, куда их доставлял вертолет.

В результате аварии погибли пять человек. Помимо Келлнера, погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, а также два американских гида и пилот.

Также сообщается, что в катастрофе выжил один человек - его имя не называется, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Причины аварии вертолета пока неизвестны.

56-летний Петр Келлнер - основатель PPF Group и богатейший бизнесмен Чехии. Журнал Forbes оценивал его активы в $17,5 миллиарда, поставив на 68-е место среди миллиардеров мира.

Келлнер заработал первый капитал в 1990-х годах после создания инвестиционного фонда, который он использовал для приобретения контрольного пакета акций крупнейшей страховой компании страны.

В октябре прошлого года он приобрел крупную европейскую сеть вещания за $1,1 миллиарда, вызвав беспокойство в Чехии относительно того, что эта сеть может потерять независимость. Но в опубликованном тогда заявлении Келлнер отметил, что покупка была обусловлена "чувством ответственности" и пообещал, что сеть сохранит свою объективность.

Его инвестиционная компания PPF Group также подарила миллионы респираторов и масок и тысячи комплектов и тестов на коронавирус для помощи Чехии в пандемии, сообщают чешские СМИ.