Швейцарці відмовилися від цифрової ідентифікації через побоювання щодо безпеки даних

Жителі Швейцарії на референдумі відкинули закон, який регулює пропоновану систему електронної ідентифікації через побоювання з приводу захисту даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

64,4% виборців у неділю виступив проти запланованого закону. На карту було поставлено створення правової основи для системи перевірки цифрової особистості, яка повинна ліцензуватися і контролюватися державою, але надаватися в основному приватними компаніями.

Єдина точка доступу призначена для спрощення використання онлайн-послуг, пропонованих комерційними підприємствами, а також контактів з державними установами через канали електронного уряду.

Раніше парламент Швейцарії прийняв закон "Про цифрову ідентифікацію" (E-ID-Gesetz). Противники закону заявляли, що держава не зможе забезпечити безпеку персональних даних. Тому закон, навіть уже схвалений депутатами, було винесено на всенародне голосування.

На відміну від багатьох інших європейських країн у Швейцарії поки немає сертифікованих державою методів перевірки цифрової ідентичності жителя країни (eID).

Даний інструмент, там, де він діє, помітно спрощує користування офіційними онлайн-сервісами. Таким чином, eID цифровим паспортом не є. Це просто єдиний логін, який дозволяє користуватися цифровими держпослугами.

Міністр юстиції Карін Келлер-Саттер визнала "певне занепокоєння" серед виборців. Вона закликала парламент і критиків невдалого плану співпрацювати, щоб уникнути глухого кута.

"У нас немає вибору, і ми повинні працювати над новим рішенням, навіть якщо для цього буде потрібно кілька спроб. Для Швейцарії дуже важливо наздогнати інші країни, коли справа стосується цифровізації", - сказала вона.