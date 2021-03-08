Швейцарці відмовилися від цифрової ідентифікації через побоювання щодо безпеки даних
Жителі Швейцарії на референдумі відкинули закон, який регулює пропоновану систему електронної ідентифікації через побоювання з приводу захисту даних.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.
64,4% виборців у неділю виступив проти запланованого закону. На карту було поставлено створення правової основи для системи перевірки цифрової особистості, яка повинна ліцензуватися і контролюватися державою, але надаватися в основному приватними компаніями.
Єдина точка доступу призначена для спрощення використання онлайн-послуг, пропонованих комерційними підприємствами, а також контактів з державними установами через канали електронного уряду.
Раніше парламент Швейцарії прийняв закон "Про цифрову ідентифікацію" (E-ID-Gesetz). Противники закону заявляли, що держава не зможе забезпечити безпеку персональних даних. Тому закон, навіть уже схвалений депутатами, було винесено на всенародне голосування.
На відміну від багатьох інших європейських країн у Швейцарії поки немає сертифікованих державою методів перевірки цифрової ідентичності жителя країни (eID).
Даний інструмент, там, де він діє, помітно спрощує користування офіційними онлайн-сервісами. Таким чином, eID цифровим паспортом не є. Це просто єдиний логін, який дозволяє користуватися цифровими держпослугами.
Міністр юстиції Карін Келлер-Саттер визнала "певне занепокоєння" серед виборців. Вона закликала парламент і критиків невдалого плану співпрацювати, щоб уникнути глухого кута.
"У нас немає вибору, і ми повинні працювати над новим рішенням, навіть якщо для цього буде потрібно кілька спроб. Для Швейцарії дуже важливо наздогнати інші країни, коли справа стосується цифровізації", - сказала вона.