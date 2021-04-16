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ЄС аналізує ситуацію з обмеженням Росією свободи судноплавства біля Криму

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:38

В Європейському Союзі взяли до уваги та аналізують ситуацію з обмеженням Росією на пів року свободи судноплавства в акваторії Чорного моря. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано. 

"Щодо оголошення Росії. Ми взяли його до уваги, ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Боррель обговорять це питання у понеділок на засіданні Ради закордонних справ. Усі аспекти цієї події будуть взяті до уваги", - сказав Стано.

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За його словами, після завершення обговорення міністрами ЄС матимемо чітку та широку позицію щодо цього питання.

Стано нагадав, що ЄС є дуже чітким та твердим у своїй підтримці України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

В МЗС України заявили, що такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

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