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В ЄС привітали Україну з отриманням першої партії вакцини Pfizer

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:53

Представники Європейського союзу привітали України із отриманням першої партії вакцини від коронавірусу виробництва компанії BioNTech/Pfizer.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітали доставку в Україну 117 000 доз BioNTech/Pfizer в Україну. Значний крок вперед у боротьбі з COVID. Логістика та вагання вакцин - головні виклики зараз. Ми залишаємось на стороні України у боротьбі з коронавірусом", - написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Я дуже рада бачити перші поставки вакцин в Україну через COVAX, де ЄС є одним з провідних донорів. Україна є близьким сусідом, другом та ключовим партнером ЄС. Ми стоїмо на стороні України і будемо продовжувати підтримувати її народ усіма можливими способами", - йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

З отриманням першої партії допомогло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Механізм COVAX – це глобальна ініціатива, створена з метою забезпечити рівноправний доступ до вакцин проти COVID-19, яка здійснюється під спільним проводом Коаліції з питань інновацій у сфері епідемічної готовності (CEPI), Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у співпраці з основним партнером у сфері постачання, яким є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). 

У підсумку безоплатні вакцини за цією програмою мають отримати до 20% населення України – тобто понад 8 млн осіб.   

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