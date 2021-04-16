В ЕС поздравили Украину с получением первой партии вакцины Pfizer

Представители Европейского союза поздравили Украину с получением первой партии вакцины от коронавируса производства компании BioNTech/Pfizer.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствовали доставку в Украину 117 000 доз BioNTech Pfizer. Значительный шаг вперед в борьбе с COVID. Логистика и сомнения относительно вакцин - главные вызовы сейчас. Мы остаемся на стороне Украины в борьбе с коронавирусом", - написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

I’m very happy & moved to see the 1st deliveries of vaccines to Ukraine through #COVAX, to which the EU is one of the lead donors.



Ukraine is a close neighbour, friend & key partner of the EU. We stand by Ukraine’s side & will continue to support its people in all possible ways. https://t.co/Qy2xK4T5Pf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 16, 2021

"Я очень рада видеть первые поставки вакцин в Украине через COVAX, где ЕС является одним из ведущих доноров. Украина является близким соседом, другом и ключевым партнером ЕС. Мы стоим на стороне Украины и будем продолжать поддерживать ее народ всеми возможными способами", - говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

С получением первой партии помогло Агентство США по международному развитию (USAID).

Механизм COVAX - это глобальная инициатива, созданная с целью обеспечить равноправный доступ к вакцинам против COVID-19, которая осуществляется под общим руководством Коалиции по вопросам инноваций в сфере эпидемической готовности (CEPI), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с основным партнером в сфере поставок, каков Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В итоге бесплатные вакцины по этой программе должны получить до 20% населения Украины - то есть более 8 млн человек.