З США до України прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer

США повідомили про прибуття до України перших 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, наданих безоплатно через платформу COVAX.

Про це повідомило посольство США в Україні, пише "Європейська правда".

"Сполучені Штати Америки вітають прибуття в Україну 117 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech, наданих на безоплатній основі за програмою COVAX. Разом із постачанням додаткової кількості вакцин, яке очікується протягом наступних тижнів, це забезпечить Україні кращі засоби для боротьби з пандемією COVID-19", - зазначається у повідомленні.

Як пише "Українська правда", прибуття вакцини вже підтвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, щеплення вакциною почнуться з 18-19 квітня.

З отриманням першої партії допомогло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"США пишаються тим, що разом із Урядом України долучилися до цієї етапної події у боротьбі з COVID-19. Сьогоднішнє прибуття вакцин за програмою COVAX та заходи української сторони зі здійснення вакцинації наближають нас до постковідного майбутнього", - зазначив директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп.

Механізм COVAX – це глобальна ініціатива, створена з метою забезпечити рівноправний доступ до вакцин проти COVID-19, яка здійснюється під спільним проводом Коаліції з питань інновацій у сфері епідемічної готовності (CEPI), Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у співпраці з основним партнером у сфері постачання, яким є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

У підсумку безоплатні вакцини за цією програмою мають отримати до 20% населення України – тобто понад 8 млн осіб.

"Організація постачання та розподілу перших доз вакцини за програмою COVAX має стати тією моделлю, якою Україна згодом зможе скористатися у ширших масштабах при здійсненні майбутніх поставок вакцин. USAID також надає допомогу у розширенні комунікацій із громадськістю, які мають протидіяти помилковій інформації про вакцини та забезпечити надання правдивих відомостей, що сприятиме кращому ставленню громадян до вакцинації", - зазначають у повідомленні.

Посольство нагадало, що США є найбільшим донором платформи COVAX, а загальна сума допомоги від США для України для боротьби з епідемією коронавірусу за 2020 рік склала майже 50 мільйонів доларів.