Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі - ЗМІ

Україна в лютому опинилася серед топ-10 країн, громадяни яких просять про притулок у ЄС

У Німеччині "Зелені" вирвалися вперед у рейтингах після вибору ХДС-ХСС кандидата у канцлери

Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України






ЄС досягнув угоди щодо нової кліматичної мети - скорочення викидів на 55%

Середа, 21 квітня 2021, 09:59

Європейський Союз досяг попередньої угоди про скорочення чистих викидів парникових газів як мінімум на 55% до 2030 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Домовленість виходить за рамки попередньо встановленої мети, але не досягає показника, якого вимагають захисники довкілля. Кінцева мета – щоб Євросоюз до 2050 року став кліматично нейтральним.

Читайте також
Перший рік Green Deal: як Україна інтегрується у нову екологічну політику ЄС

Після переговорів, що почалися рано вранці в середу, переговорники з Європейського парламенту і Європейської ради, де представлені 27 країн-членів ЄС, зафіксували мету зниження викидів відносно рівня 1990 року.

До 2019 року викиди в ЄС були вже на 24% нижчими, ніж в 1990 році, а економіка виросла приблизно на 60%.

Мета в 55% замінює попередній план ЄС по скороченню викидів на 40% до 2030 року в порівнянні з базовим рівнем 1990 року.

Євродепутати хотіли домогтися зниження до 60%, в той час як лідери ЄС домовилися про 55% після нічних переговорів у Брюсселі в грудні. Організація Greenpeace закликала встановити показник на рівні 65%.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат
powered by lun.ua